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16:41   16 Октября 2020
Происшествия

Спасатели ликвидировали задымление в ТЦ "Красный кит" в Мытищах

Спасатели ликвидировали задымление в ТЦ "Красный кит" в Мытищах

Более 2000 человек было эвакуировано из здания ТЦ "Красный кит" в Мытищах из-за возникшего там задымления на нескольких этажах.

Сотрудники МЧС в срочном порядке начали операцию по эвакуации посетителей и персонала ТЦ "Красный кит", который находится в подмосковных Мытищах. Из здания начал подниматься дым. По имеющимся данным, основное задымление произошло на втором и третьем этаже.

Из здания ТЦ эвакуировали 2300 человек. На данный момент задымление ликвидировали.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. О погибших или пострадавших информации пока не поступало.

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