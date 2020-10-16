16:41 16 Октября 2020Происшествия
Спасатели ликвидировали задымление в ТЦ "Красный кит" в Мытищах
Более 2000 человек было эвакуировано из здания ТЦ "Красный кит" в Мытищах из-за возникшего там задымления на нескольких этажах.
Более 2000 человек было эвакуировано из здания ТЦ "Красный кит" в Мытищах из-за возникшего там задымления на нескольких этажах.
Сотрудники МЧС в срочном порядке начали операцию по эвакуации посетителей и персонала ТЦ "Красный кит", который находится в подмосковных Мытищах. Из здания начал подниматься дым. По имеющимся данным, основное задымление произошло на втором и третьем этаже.
Из здания ТЦ эвакуировали 2300 человек. На данный момент задымление ликвидировали.
Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. О погибших или пострадавших информации пока не поступало.