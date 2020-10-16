The Guardian раскрыла тему радиоактивной воды в Фукусиме

Британская газета сообщает, что японские рыбаки протестуют против решения правительства по АЭС в Фукусиме.

Правительство Японии решило спустить в Тихий океан один миллион тонн отравленной радиацией воды из резервуаров фукусимской АЭС. Британская газета The Guardian пишет, что такой шаг не оценили японские рыбаки, которые говорят о критической ситуации в рыболовной промышленности во всем регионе.

11 марта 2011 года на АЭС Фукусима I произошла крупная радиационная авария. По Международной шкале ядерных событий эксперты оценили ее в максимальные семь баллов. Из-за землетрясения и цунами произошел выброс радиоактивных материалов в окружающую среду, который составил пятую часть от выбросов при аварии на Чернобыльской АЭС.

Спустя восемь лет восстановления окружающей среды оператор атомной станции Tokyo Electric Power намерен выпустить всю радиоактивную воду в океан. Глава Федерации рыболовных кооперативов префектуры Фукусима Тетсу Нозаки заявил, что все сообщество местных рыболовов выступает против такого решения.

По словам Нозаки, местные рыбаки «преодолели большие трудности», чтобы восстановить свою промышленность и сделать морепродукты пригодными для употребления в пищу. К примеру, улов 2018 года составил всего 16% от того уровня, которым могли похвастаться рыбаки до аварии на фукусимской АЭС.

Сейчас в резервуарах на электростанции хранится один миллион тонн загрязненной воды. По результатам опросов всего 20% японцев не торопятся покупать морепродукты, которые добыли в этом регионе, но после сброса грязной воды в океан местный улов может стать неинтересен для большей части населения Японии.

Информационное агентство Kyodo сообщает, что окончательное решение будет принято к концу октября 2020 года. Самый ранний старт сброса радиоактивной воды прогнозируют на 2022 год. Полностью процесс очистки 1000 цистерн может занять несколько десятилетий.

Экспертное сообщество предлагало и другие варианты решения проблемы: от строительства новых цистерн для воды до ее испарения в атмосферу. Впрочем, японское правительство четко дало понять, что предпочитает сброс радиоактивных отходов в Тихий океан, несмотря на позицию местных рыбаков. Те, в свою очередь, заявляют, что такое решение сведет на нет многолетние попытки восстановить репутацию промышленной отрасли Фукусимы.

В Токио ответили, что помогут с продвижением продукции местных рыбаков и «решат проблемы» с теми, кто откажется ее покупать.

Экологи также выступили против сброса загрязненной воды. Решение японского правительства раскритиковала даже Южная Корея, которая запрещает импорт морепродуктов из этого региона. В Сеуле уверены, что выброс радиоактивных отходов представляет собой «серьезную угрозу» для морской среды.

Начиная с 2011 года вопрос о том, куда деть миллионы тонн загрязненной воды, становился все острее. По оценке аналитиков Tokyo Electric Power, все свободные резервуары заполнятся к лету 2022 года. Сейчас 1,23 миллиона тонн воды хранятся в 1044 резервуарах.

Чтобы снизить уровень радиоактивного загрязнения на АЭС, используют усовершенствованную систему жидкостной обработки Tepco. Она очищает воду почти от всех вредных веществ, но не может отфильтровывать тритий — радиоактивный изотоп водорода, который атомные электростанции регулярно разбавляют и сбрасывают вместе с водой в океан.

Группа экспертов, которая консультировала правительство Японии, с сожалением признала, что сброс воды в океан является «наиболее реалистичным» вариантом решения проблемы. По их словам, тритий вреден для человека только в очень больших дозах. Прежде чем выпустить отходы из фукусимской АЭС, их можно будет разбавить морской водой, добавляют специалисты.

Японская газета «Йомиури симбун» ранее писала, что выпущенная в Тихий океан вода будет в 40 раз менее концентрированной по сравнению с нынешним состоянием. Президент общенациональной Федерации рыболовецких кооперативов Хироси Киши на встрече с главным секретарем Кабинета министров Кацунобу Като вновь раскритиковал решение японского правительства.

Като рассказал журналистам, что решение по «фукусимской воде» должно быть принято как можно быстрее, чтобы избежать дальнейших задержек с выводом завода из эксплуатации. Это очень дорогостоящая и сложная операция, которая, как ожидается, займет порядка 40 лет.

После аварии на АЭС в Фукусиме не было зарегистрировано ни одного случая острой лучевой болезни. Однако работников предупредили, что после осуществления ремонтных работ на территории электростанции может повыситься риск возникновения онкологических заболеваний. Из-за радиоактивного загрязнения территории Японии было эвакуировано свыше 160 000 человек.