Теракт в Буркина-Фасо унес жизни более 20 человек

Министерство иностранных дел РФ осудило террористическую атаку на три населенных пункта в Буркина-Фасо, в результате которой погибло более 20 мирных жителей. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Министерство иностранных дел РФ осудило террористическую атаку на три населенных пункта в Буркина-Фасо, в результате которой погибло более 20 мирных жителей. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Уточняется, что атака террористов обернулась ранениями мирных жителей, местонахождение еще нескольких человек остается неизвестным. Буркинийское правительство в район атаки террористов направило силы безопасности и военнослужащих армии Буркина-Фасо.