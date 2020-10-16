16:26 16 Октября 2020Происшествия
Теракт в Буркина-Фасо унес жизни более 20 человек
Министерство иностранных дел РФ осудило террористическую атаку на три населенных пункта в Буркина-Фасо, в результате которой погибло более 20 мирных жителей. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.
Министерство иностранных дел РФ осудило террористическую атаку на три населенных пункта в Буркина-Фасо, в результате которой погибло более 20 мирных жителей. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.
Уточняется, что атака террористов обернулась ранениями мирных жителей, местонахождение еще нескольких человек остается неизвестным. Буркинийское правительство в район атаки террористов направило силы безопасности и военнослужащих армии Буркина-Фасо.
"Решительно осуждаем указанную террористическую акцию. Надеемся, что исполнители этого жестокого преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.