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16:26   16 Октября 2020
Происшествия

Теракт в Буркина-Фасо унес жизни более 20 человек

Теракт в Буркина-Фасо унес жизни более 20 человек

 

Министерство иностранных дел РФ осудило террористическую атаку на три населенных пункта в Буркина-Фасо, в результате которой погибло более 20 мирных жителей. Об этом говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Уточняется, что атака террористов обернулась ранениями мирных жителей, местонахождение еще нескольких человек остается неизвестным. Буркинийское правительство в район атаки террористов направило силы безопасности и военнослужащих армии Буркина-Фасо.

"Решительно осуждаем указанную террористическую акцию. Надеемся, что исполнители этого жестокого преступления будут установлены и понесут заслуженное наказание", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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