Меркель отказалась проводить саммит ЕС из-за пандемии

Ноябрьский неформальный саммит Евросоюза отменили из-за пандемии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС.

Ноябрьский неформальный саммит Евросоюза отменили из-за пандемии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС.

Канцлер ФРГ выступила на пресс-конференции по итогам брюссельской встречи глав государств и правительств стран Европейского союза. Неформальный саммит ЕС по политике в отношении Китая собирались провести в Берлине. Мероприятие планировали в ноябре. Однако из-за пандемии были вынуждены отказаться от проведения саммита, заявила Меркель.

Ангела Меркель накануне отметила, что Германия не может себе позволить второй волны коронавируса с экономической точки зрения.