Тимошенко уверена, что Зеленский хочет легализовать наркотики на Украине

Народный опрос президента Украины Владимира Зеленского был заказан наркокартелями, уверена руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Такую информацию передает РИА Новости.

Народный опрос президента Украины Владимира Зеленского был заказан наркокартелями, уверена руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Такую информацию передает РИА Новости.

Всеукраинский опрос был предложен лидером Незалежной, по его словам, для решения важных проблем в стране. Он пройдет в день местных выборов 25 октября. Результаты голосования не будут иметь юридической силы, так как оно не является референдумом.

На днях Зеленский сказал, что один из вопросов будет касаться ужесточения наказания для виновных в коррупции в особо крупном размере. Также украинцев попросят ответить, поддерживают ли они создание свободной экономической зоны в Донбассе. В пятницу 16 октября президент сообщил, что еще два пункта предложат сократить число депутатов Верховной рады до 300, а также решить вопрос легализации медицинской марихуаны.

Юлия Тимошенко считает, что ответы на эти вопросы уже давно есть. По ее мнению, цель всего опроса — легализовать наркотики в стране. Политик уверена, что это означает начало плана о превращении Украины в центр торговли запрещенными веществами в Европе. Опрос, по словам Тимошенко, был инициирован руководителями наркокартелей.