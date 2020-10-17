Федеральные территории: Как Москва намерена изменить карту России

Реформа Конституции обратила Россию к опыту Германии и США, где власть центра реализована на уровне федеральных земель.

Карту России могут нарезать по-новому: в верхах всерьез обсуждается идея сформировать в стране «федеральные территории». Что это будет? Новые субъекты РФ? Какие части регионов или же целые регионы смогут стать первыми федеральными? Кто этими территориями станет управлять и нужно ли это России вообще?

Глава Совфеда Валентина Матвиенко ранее поручила сенаторам профильных комитетов палаты внимательно проработать эту идею. И вот на днях глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас обмолвился о том, что скоро будет понятно, какими станут пресловутые «федеральные территории». Пункт о них есть в президентских конституционных поправках, уже принятых в 2020 году, а значит это нововведение, очевидно, будет реализовано.

Более того, источники предполагают, что доверить эти новые территории предстоит проверенным, опытным кадрам в федеральных структурах. Так убиваются два зайца: и у кормила власти становится профессионал, и кровь в вертикали власти обновляется. Прошел даже слух, что один из крупных федеральных, медийно раскрученных чиновников скоро может поехать управлять Кавказскими Минеральными Водами.

Согласно статье 67 п.1 Конституции РФ, пространство России состоит из ее регионов, внутренних вод и территориального моря, а также воздушного пространства над ними. Однако теперь, в новой редакции эта статья позволяет создавать и федеральные территории, где будут действовать особые правила управления. Пока в России существуют федеральные округа (их восемь) и города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь). Теперь же власть центра может быть расширена и на новые земли.

Автором инициативы по новой нарезке карты России считают председателя Тульской облдумы Сергея Харитонова. К числу таких новообразований (надеемся, доброкачественных) на теле страны логично было бы включить стратегические объекты, такие как космодром «Восточный», а также природные заповедники, Арктическую зону, озеро Байкал, Кавказские Минеральные Воды и другие уникальные российские территории – пояснил парламентарий.

Задача в том, чтобы обеспечить здесь повышенные требования к экологической безопасности, вывести защиту и охрану окружающей среды на более высокий уровень. А значит, управление такими территориями требует «специального» (читай, федерального) регулирования – пояснил сенатор Клишас.

Есть и другой аргумент: сделать такие территории более привлекательными в инвестиционном плане, что обеспечит их экономическое выживание. То есть, федеральными могут стать и специальные зоны для бизнеса, где будет действовать режим правоотношений, более удобный для делового сообщества.

При этом федеральные территории выйдут из состава регионов России. В некотором смысле, это оксюморон – власть центра, реализованная на уровне региона. С другой стороны, это новое для России слово в государственном устройстве, а вот в мире такой опыт уж есть. В частности, в США существуют 14 таких федтерриторий, которые не являются штатами, не входят в их состав и управляются напрямую по указке Вашингтона.

Есть такие же административно-территориальные структуры и в других странах: после объединения Германий статусом федеральной земли обладает Берлин, в Австралии существуют девять федеральных территорий (ФТ), в Индии – шесть, в Бразилии – три.

И, пожалуй, это разумно. Природные объекты, представляющие важность для всей страны, должны быть в оперативном управлении федеральных властей, без лишних передаточных звеньев вкупе с регионалами. О необходимости сокращения этой бюрократической цепочки рассказал профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев:

«Насколько я понимаю, все эти федеральные территории создаются под определенные военные объекты либо же объекты стратегически важной инфраструктуры. Понятно, что у нас в стране многое что нужно строить, в том числе, и проекты секретного характера. И зачастую не хочется иметь дело со всевозможными местными властями, региональными сообществами, что-то согласовывать с ними и так далее».

По словам эксперта, в России огромное количество перспективных проектов застопорилось именно из-за бюрократии, еще на этапе простой передачи информации, переписки между регионами и федеральными министерствами по поводу тех или иных земель, отводов и прочего.

Федеральные территории, как отметил собеседник ПС, будут напрямую прямо управляться в обход всех этих сложных схем. Причем, Матвейчев считает, что новый статус, скорее всего, смогут получить не цельные регионы, а лишь их части. Это могут быть локальные территории, связанные именно с объектами военной или особой гражданской инфраструктуры.

«Если же говорить про Минводы – я не думаю, что они войдут в число такого рода территорий. И уж тем более сильно сомневаюсь, что известный федеральный политик поедет работать в провинцию. Таким образом, никакой теории заговора, ничего страшного во всей этой истории я пока не вижу», — подчеркнул Олег Матвейчев.

Другое, более критичное мнение у судьи Конституционного суда РФ в отставке Тамары Морщаковой. Она предупреждает, что федеральная земля не возьмется из ниоткуда. Речь идет об изъятии территорий из сферы влияния субъектов и передаче их в федеральное подчинение:

«Как бы это повежливее сказать... Это как территории императора, находящиеся в его личном управлении. Это как Ватикан, отдельное государство в государстве».

А вот у декана юридического факультета СПбГУ Сергея Белова, работавшего в составе рабочей группы по оформлению этой поправки, точка зрения общепримиряющая. По его словам, эта инициатива никоим образом не противоречит принципам федеративного устройства в том случае, если выделение подобных территорий будет проходить с учетом мнения регионов.

С другой стороны, политтехнолог Григорий Казанков отметил, что, кроме как в Конституции, понятие ФТ вообще никакими законами не прописано – ни статус, ни механизм ее появления. Да, поправки приняты, но там лишь сказано, что создание федеральной территории, которая управляется из центра, возможно. Без подробностей. Непонятно, как именно территория может приобрести такой статус.

«Ну, скажем, решат сделать федеральной территорией космодром Плесецк. Кто примет это решение? На каком основании из субъекта РФ будет удалена часть территории, полномочий, а значит, и часть налогов? Мне кажется, по логике, чтобы создать ФТ, нужно провести в регионе референдум. Или это должно быть решение Госдумы? Словом, пока нет соответствующего законодательства, говорить о таких территориях еще рано», - считает эксперт.

По его мнению, федеральными будут объявляться лишь очень небольшие территории, имеющие специфическое назначение. Например, «Сколково», образовательный центр «Спутник», тот же космодром, что-то очень локальное. Потому что если из Ставропольского края изъять Минводы или из Краснодарского – Большой Сочи, то ситуация с бюджетом в этих регионах изменится глобально.

«Я еще думаю, что этот вариант мог бы стать рабочим в сложных, кризисных историях. Есть спорные территории, принадлежность которых вызывает довольно жесткие дискуссии, вплоть до серьезных конфликтов. В этом случае можно сказать: ребята, ни вашим, ни нашим – федеральная территория. При возникновении подобных споров в будущем этот механизм может быть задействован», – полагает Григорий Казанков.

Определиться с очертаниями законопроекта о федеральных территориях, по словам Андрея Клишаса, в Госдуме намерены в самое ближайшее время – к началу ноября.