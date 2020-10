Украина не получит транш МВФ в начале 2021 года

Украине нужно превратиться в Северную Корею, чтобы получить публичный отказ Международного валютного фонда, считает экс-министр экономики.

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявил, что сотрудничество между страной и Международным валютным фондом «напоминает отношения парня с девушкой, которые поссорились, но ходят на кофе». По его мнению, Украина не получит транш МВФ и в начале 2021-го года.

Экс-министр объяснил, что Международный валютный фонд никогда не откажет в деньгах и не прекратит сотрудничество с Украиной без веских причин. Однако, если случится что-то экстраординарное, например, захват власти и переход на ​​авторитарный режим, тогда все изменится.

Президент КШЭ напомнил, что, когда действующий украинский лидер Зеленский пришел к власти в 2019 году и распустил парламент, решение поставило под вопрос программу Международного валютного фонда. Первый транш пришел только через 18 месяцев.

Аналогичная ситуация случилась и во времена правления бывшего украинского лидера Порошенко, когда у МВФ оставались вопросы по Антикоррупционному суду и декларированию. Тогда транш также не приходил 18 месяцев.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб говорил, что Киев потерял возможность получить от Международного валютного фонда два транша по программе stand-by до конца 2020 года. По его словам, Украине придется постараться, чтобы получить хотя бы один, поскольку транш привязан к принятию госбюджета.

Также высказывались и аналитики инвестбанка Morgan Stanley, которые отмечали, что Киев скорее всего не получит транш от МВФ до конца 2020 года, поскольку между Украиной и Фондом остались нерешенных вопросов по программе.

How can we #BuildForwardBetter? During our #IMFmeetings seminar, @KGeorgieva made 3 recommendations to policymakers: ✔️Improve health systems ✔️Avoid withdrawing stimulus support prematurely ✔️Orient stimulus towards transformation of the economy Replay ▶️ https://t.co/HQeSj49kHk pic.twitter.com/MTlNVortcx