Украина не получит транш МВФ в начале 2021 года

Украине нужно превратиться в Северную Корею, чтобы получить публичный отказ Международного валютного фонда, считает экс-министр экономики.

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов заявил, что сотрудничество между страной и Международным валютным фондом «напоминает отношения парня с девушкой, которые поссорились, но ходят на кофе». По его мнению, Украина не получит транш МВФ и в начале 2021-го года.

Экс-министр объяснил, что Международный валютный фонд никогда не откажет в деньгах и не прекратит сотрудничество с Украиной без веских причин. Однако, если случится что-то экстраординарное, например, захват власти и переход на ​​авторитарный режим, тогда все изменится.

«Но это не значит, что у нас все хорошо. Мы можем говорить сколько угодно, но лучше от этого не будет. И это довольно часто происходит на Украине. МВФ всегда будет продолжать какие-то разговоры. Поэтому здесь ничего не будет такого необычного, если мы не получим транш, с точки зрения того, как у нас строятся отношения с МВФ», — сказал Милованов в эфире телеканала ZIK.

Президент КШЭ напомнил, что, когда действующий украинский лидер Зеленский пришел к власти в 2019 году и распустил парламент, решение поставило под вопрос программу Международного валютного фонда. Первый транш пришел только через 18 месяцев.

Аналогичная ситуация случилась и во времена правления бывшего украинского лидера Порошенко, когда у МВФ оставались вопросы по Антикоррупционному суду и декларированию. Тогда транш также не приходил 18 месяцев.

«Мое личное мнение, что мы и в начале года не получаем этого транша», — подытожил Милованов.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб говорил, что Киев потерял возможность получить от Международного валютного фонда два транша по программе stand-by до конца 2020 года. По его словам, Украине придется постараться, чтобы получить хотя бы один, поскольку транш привязан к принятию госбюджета.

«Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически с нуля», — отмечал замглавы НБУ.

Также высказывались и аналитики инвестбанка Morgan Stanley, которые отмечали, что Киев скорее всего не получит транш от МВФ до конца 2020 года, поскольку между Украиной и Фондом остались нерешенных вопросов по программе.