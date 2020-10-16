Полиция начала рейды в общественном транспорте Москвы

Столичные правоохранители начали проверять соблюдение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

Столичные правоохранители начали проверять соблюдение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что рейды проходят в метро, а также на других видах общественного транспорта столицы.

Если пассажир не использует маску или перчатки, ему могут выписать штраф в размере 5 тыс. рублей за нарушение части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы.

Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена.