Редкие турнаправления в РФ предложили поддержать госгрантами

Главе российского государства Владимиру Путину предложили увеличить количество грантов для туристической сферы. Соответствующее обращение президенту направлено Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ), пишут СМИ.

Главе российского государства Владимиру Путину предложили увеличить количество грантов для туристической сферы. Соответствующее обращение президенту направлено Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ), пишут СМИ.

В ОСИГ отмечают, что внутреннее и въездное направления отдыха следует поддержать государственными грантами, которые утверждаются президентом страны. По мнению союза, за счет этого вырастет количество НКО, которые будут подавать заявки на конкурс и смогут реализовать проекты социальной направленности, пишет NEWS.ru.

Подробностями инициативы поделился вице-президент ОСИГ Алексей Волков. По его словам, гранты следует расширить на ряд направлений. Среди них те, которые касаются экологии, сельского и событийного туризма. Кроме того, речь идет о глэмпинге, образовательном отдыхе, этнических экскурсиях и многом другом.

В качестве одного из примеров приводится сельское направление, которое позволит улучшить положение небольших территорий.