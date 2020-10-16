Редкие турнаправления в РФ предложили поддержать госгрантами
Главе российского государства Владимиру Путину предложили увеличить количество грантов для туристической сферы. Соответствующее обращение президенту направлено Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ), пишут СМИ.
В ОСИГ отмечают, что внутреннее и въездное направления отдыха следует поддержать государственными грантами, которые утверждаются президентом страны. По мнению союза, за счет этого вырастет количество НКО, которые будут подавать заявки на конкурс и смогут реализовать проекты социальной направленности, пишет NEWS.ru.
Подробностями инициативы поделился вице-президент ОСИГ Алексей Волков. По его словам, гранты следует расширить на ряд направлений. Среди них те, которые касаются экологии, сельского и событийного туризма. Кроме того, речь идет о глэмпинге, образовательном отдыхе, этнических экскурсиях и многом другом.
В качестве одного из примеров приводится сельское направление, которое позволит улучшить положение небольших территорий.