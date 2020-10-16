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15:29   16 Октября 2020
Политика

Редкие турнаправления в РФ предложили поддержать госгрантами

Редкие турнаправления в РФ предложили поддержать госгрантами

Главе российского государства Владимиру Путину предложили увеличить количество грантов для туристической сферы. Соответствующее обращение президенту направлено Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ), пишут СМИ.

В ОСИГ отмечают, что внутреннее и въездное направления отдыха следует поддержать государственными грантами, которые утверждаются президентом страны. По мнению союза, за счет этого вырастет количество НКО, которые будут подавать заявки на конкурс и смогут реализовать проекты социальной направленности, пишет NEWS.ru.

Подробностями инициативы поделился вице-президент ОСИГ Алексей Волков. По его словам, гранты следует расширить на ряд направлений. Среди них те, которые касаются экологии, сельского и событийного туризма. Кроме того, речь идет о глэмпинге, образовательном отдыхе, этнических экскурсиях и многом другом.

В качестве одного из примеров приводится сельское направление, которое позволит улучшить положение небольших территорий.

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#россия #путин #туризм #гранты #ОСИГ

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