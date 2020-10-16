"Яндекс" и "Тинькофф" ждет проверка Центробанка

Специалисты Банка России намерены проверить сделку "Яндекса" по покупке активов TCS Group Олега Тинькова, сообщает ТАСС. Регулятор не исключает, что в переговорах могли быть использованы элементы инсайдерской торговли.

Специалисты Банка России намерены проверить сделку "Яндекса" по покупке активов TCS Group Олега Тинькова, сообщает ТАСС. Регулятор не исключает, что в переговорах могли быть использованы элементы инсайдерской торговли.

Сорвавшаяся сделка между "Тинькофф Банком" и технологической компанией "Яндекс" может содержать признаки инсайдерской торговли, считают в ЦБ РФ. Регулятор намерен изучить ситуацию, сообщил директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

Инсайдерская торговля может стать причиной замедления экономического роста. Следствием недобросовестной политики компаний становится информирование частных лиц о состоянии эмитента акций. В пятницу, 16 октября, "Яндекс" и "Тинькофф банк" объявили об отказе от совместной работы. Бизнесмен Олег Тиньков объяснил прекращение переговоров желанием технологической компании произвести "покупку" его активов вместо полноценного слияния.