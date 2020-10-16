Жителям Новой Зеландии предстоит выбрать депутатов парламента

Парламентские выборы на территории Новой Зеландии начнутся 16 октября в 23:00 по московскому времени. Граждане государства также примут участие в референдуме по вопросам эвтаназии и узаконивания марихуаны, передает ТАСС.

Парламентские выборы на территории Новой Зеландии начнутся 16 октября в 23:00 по московскому времени. Граждане государства также примут участие в референдуме по вопросам эвтаназии и узаконивания марихуаны, передает ТАСС.

Согласно полученным данным, за 120 мест в национальном парламенте будут бороться 602 претендента от семнадцати политических партий. Ключевое противостояние будет проходить между лейбористами и Национальной партией. На территории Новой Зеландии будут работать более 2,5 тыс. участков для голосования.

На референдуме во время избирательного процесса гражданам также предстоит отдать свои голоса по вопросам легализации марихуаны и эвтаназии.