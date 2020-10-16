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15:00   16 Октября 2020
Политика

В Кремле рассказали, какой формат поздравлений предпочитает Путин

В Кремле рассказали, какой формат поздравлений предпочитает Путин

Президент России Владимир Путин поздравляет зарубежных коллег по телефону или направляет телеграммы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Дмитрий Песков сообщил журналистам, как Владимир Путин поздравляет иностранных коллег чаще всего. Президент отправляет поздравительные телеграммы по дипломатическим каналам. Сначала их передают в министерство иностранных дел, далее в посольство. Однако Путин может дополнить телеграмму поздравлением по телефону. Это зависит от уровня взаимоотношений российского лидера с зарубежным коллегой.

Сам глава России отпраздновал день рождения 7 октября, ему исполнилось 68 лет. В этот день Путин находился на работе и провел несколько международных разговоров по телефону.

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