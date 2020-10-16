Минпросвещения России не планирует переводить все школы на дистанционку

Переводить учеников общеобразовательных школ на постоянное удаленное обучение из-за пандемии коронавируса не планируется, заявили в пресс-службе Министерства просвещения России, сообщает ТАСС.

Переводить учеников общеобразовательных школ на постоянное удаленное обучение из-за пандемии коронавируса не планируется, заявили в пресс-службе Министерства просвещения России, сообщает ТАСС.

Таких планов у министерства нет. А любые слухи на эту тему в ведомстве назвали провокационной попыткой усилить социальную напряженность. Подобные темы часто обсуждаются между родителями в разных чатах. Пресс-служба Минпросвещения напомнинает, что если у взрослых возникают какие-то вопросы, они всегда их могут задать сотрудникам горячей линии, которые всегда находятся на связи.