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14:57   16 Октября 2020
Общество

Минпросвещения России не планирует переводить все школы на дистанционку

Минпросвещения России не планирует переводить все школы на дистанционку

Переводить учеников общеобразовательных школ на постоянное удаленное обучение из-за пандемии коронавируса не планируется, заявили в пресс-службе Министерства просвещения России, сообщает ТАСС.

Таких планов у министерства нет. А любые слухи на эту тему в ведомстве назвали провокационной попыткой усилить социальную напряженность. Подобные темы часто обсуждаются между родителями в разных чатах. Пресс-служба Минпросвещения напомнинает, что если у взрослых возникают какие-то вопросы, они всегда их могут задать сотрудникам горячей линии, которые всегда находятся на связи.

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#школа #минпросвещения #удаленка

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