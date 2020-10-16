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14:54   16 Октября 2020
Политика

Зеленский пригласил константинопольского патриарха в Киев

Зеленский пригласил константинопольского патриарха в Киев

Глава украинского государства Владимир Зеленский провел переговоры с константинопольским патриархом Варфоломеем на территории Стамбула. Об этом стало известно 16 октября.

Во время встречи Владимир Зеленский предложил священнослужителю посетить столицу украинского государства.

Стоит отметить, что патриарх Варфоломей ранее выдал "новой церкви Украины" документ о независимости. Во время церемонии присутствовал бывший президент страны Петр Порошенко. Примечательно, что украинская "новая церковь" не признана ни одной церковью, кроме Константинопольской.

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#украина #церковь #зеленский

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