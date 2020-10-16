14:53 16 Октября 2020Армия
МО РФ отреагировало на заявления США о "российской агрессии" на Украине
Военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вызвали сегодня в Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ. Об этом сообщило РИА Новости.
Военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вызвали сегодня в Главное управление международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ. Об этом сообщило РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что заявления по Донбассу украинской стороны содержат лживые утверждения и носят провокационный характер, который подталкивают Киев к силовому решению конфликта в регионе.
"Представителю ВС США была доведена позиция Минобороны России в связи с заявлением военного атташе США в Киеве полковника Бриттани Стюарт о совместных действиях вооруженных сил США и Украины по противодействию "российской агрессии"", — было указано в пресс-релизе МО.