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14:50   16 Октября 2020
Общество

Собянин назвал главный показатель распространения COVID-19 в Москве

Собянин назвал главный показатель распространения COVID-19 в Москве

Коронавирусная инфекция протекает у всех пациентов по-разному, поэтому для врачей главным показателем распространения COVID-19 является количество госпитализаций с тяжелыми случаями болезни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

Число пациентов на ИВЛ и с тяжелым течением коронавируса показывает степень распространения болезни в городе, уточнил градоначальник. По словам Собянина, жители Москвы видят на экранах телевизоров только общее количество новых выявленных случаев коронавируса и летальных случаев с COVID-19, однако не эти данные показывают реальную картину.

Ежедневный прирост пациентов с COVID-19 в настоящий момент составляет порядка 1,2 тыс. человек в сутки, напомнил Собянин. Градоначальник назвал текущую неделю решающей в борьбе с коронавирусом.

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#москва #собянин #коронавирус

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