Жапаров назначил своего соратника Ташиева на пост главы ГКНБ Киргизии

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров назначил своего соратника Камчыбека Ташиева главой Государственного комитета национальной безопасности республики.

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров назначил своего соратника Камчыбека Ташиева главой Государственного комитета национальной безопасности республики.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря правительства Киргизии Дастана Дюшекеева. Соответствующий указ Жапаров подписал в пятницу, 16 октября.