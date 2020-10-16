Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:46   16 Октября 2020
Политика

Жапаров назначил своего соратника Ташиева на пост главы ГКНБ Киргизии

Жапаров назначил своего соратника Ташиева на пост главы ГКНБ Киргизии

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров назначил своего соратника Камчыбека Ташиева главой Государственного комитета национальной безопасности республики.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря правительства Киргизии Дастана Дюшекеева. Соответствующий указ Жапаров подписал в пятницу, 16 октября.

"Да, полная информация будет опубликована на сайте правительства", — подтвердил Дюшекеев.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#киргизия #гкнб #жапаров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров