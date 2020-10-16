14:46 16 Октября 2020Политика
Жапаров назначил своего соратника Ташиева на пост главы ГКНБ Киргизии
Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров назначил своего соратника Камчыбека Ташиева главой Государственного комитета национальной безопасности республики.
Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров назначил своего соратника Камчыбека Ташиева главой Государственного комитета национальной безопасности республики.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря правительства Киргизии Дастана Дюшекеева. Соответствующий указ Жапаров подписал в пятницу, 16 октября.
"Да, полная информация будет опубликована на сайте правительства", — подтвердил Дюшекеев.