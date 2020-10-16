Die Welt раскрыла, что способно завести отношения РФ и ФРГ в тупик

Немецкое издание Die Welt считает, что Россия не должна воспринимать новые санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным как повод для полного отказа от диалога.

Немецкое издание Die Welt считает, что Россия не должна воспринимать новые санкции Евросоюза из-за инцидента с Навальным как повод для полного отказа от диалога. Прекращение общения – это всегда плохо, особенно, если речь идет о взаимоотношениях России и Запада, пишет автор статьи Торстен Крауэль.

Журналист прокомментировал слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что Москва может приостановить диалог с Евросоюзом. Крауэль убежден, что заморозка общения не принесет пользы ни одной из сторон. В Москве, по его словам, должны понимать, что новые санкции Евросоюза «не с неба свалились».

«Эти штрафные меры относятся к старому инструментарию, который в дипломатии называют: "Мы предупреждаем вас громче, но держим дверь открытой"», — пишет сотрудник Die Welt.

По его словам, для введения ограничительных мер был целый ряд причин.

Однако, если конфликт обострится, ситуация может измениться, предупреждает Крауэль.

«После "отравления" российского блогера Алексея Навального канцлер Германии впервые не исключила возможности отказа от "Северного потока — 2", — пишет автор статьи. — Пока что штрафные меры не коснулись проекта, ведь для главы ФРГ, борющейся за миропорядок, основанный на договоренностях, заключенные соглашения очень важны».

Но теперь Ангела Меркель дает понять, что может поменять свою позицию. И это не пустые угрозы с ее стороны.

Если на предстоящих президентских выборах в США победит демократ Джо Байден, он вернет дееспособность трансатлантическому альянсу. При этом Демократическая партия США активно выступает против достройки российского газопровода в Германию.

Если Москва продолжит отказываться от диалога с Европой, канцлер Германии может счесть восстановление единства Запада достаточно важным поводом, чтобы поставить под сомнение будущее «Северного потока – 2».

«Отказ от диалога не помог Москве в 80-е годы, когда она бойкотировала переговоры о разоружении в Женеве. Не помог он и Бонну, когда тот оборвал контакты со странами, признавшими ГДР, — напоминает Крауэль. — В обоих случаях ситуация зашла в тупик, и в каждом из них решением стала новая политика».

Если Россия научится решать проблемы без слова «нет», то и санкции станут не нужны, уверен автор.

Напомним, ранее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о возможном разрыве диалога с Евросоюзом прокомментировал немецкий политолог Александр Рар. По его словам, в Германии и на Западе в целом уже давно решили, что Россия им не нужна, так как все проблемы Евросоюз решает в связке с США. Россия же только мешает, и поэтому с ней не нужно считаться, приводит Рар позицию европейских политиков. Решение российского МИД и возможной заморозке отношений с Евросоюзом говорит, что Москва больше не согласна мириться с подобным отношением Запада.