Валуев выступил за отмену охотничьих билетов

Госдума работает над либерализацией закона об оружии.

Россияне стали меньше охотиться. Несмотря на разнообразие оружия и аксессуаров для экстремального хобби, люди предпочитают не переоформлять разрешение на ношение охотничьего ружья, заявил директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ Дмитрий Капранов.

На международной выставке оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO-2020 он рассказал, что падение спроса на внутреннем рынке оружия связано с несколькими причинами. Во-первых, пандемия коронавируса: люди стали отказываться от так называемых «необязательных интересов», на которые больше нет времени или денег.

Во-вторых, декриминализация общества: все больше жителей России понимают, что оружие – это зло, даже если оно разрешено законом. На третье место Капранов поставил виртуальные развлечения, которые могут заменить человеку настоящую охоту. Не обошлось и без санкций: экспортные возможности отечественных производителей сейчас сильно ограничены.

«Но, несмотря на негативные тенденции развития рынка, есть и позитивные. На рынке появляются новые производители, новые модели. Наша задача – создать условия для предприятий-производителей, обеспечить конкурентоспособность их продукции, в том числе и на фоне растущего интереса иностранных покупателей», — сообщил Капранов.

Депутат Госдумы и заядлый охотник Николай Валуев не согласился с директором департамента российского Минпромторга. По мнению парламентария, ключевая причина потери интереса россиян к охоте – это отсутствие грамотного процесса обучения и вовлечения новых охотников в эту среду. Раньше за это отвечали охотничьи хозяйства.

«Охотничье хозяйство в России уже около десяти лет существует только на бумаге. В Советском Союзе этим вопросом занимался не просто отдельный департамент, как это есть сейчас [Департамент государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды РФ], а целое ведомство. Оно занималось только охотой и рыболовством. Сегодня такого ведомства нет, а все полномочия отданы субъектам РФ», — посетовал Валуев.

Речь идет о Главном управлении охотничьего хозяйства и заповедников при Совете министров РСФСР (Главохоты РСФСР). Оно заведовало развитием охотничьих хозяйств на территории советских республик. В те годы Советский Союз занимал первое место в мире по добыче пушнины.

Сейчас за охотничьей средой следят региональные правительства. Большинство охотничьих хозяйств развиваются на частной основе, что, впрочем, не помогает им приносить большой доход, объяснил Валуев. Депутат рассказал «Политике Сегодня», что сейчас Комитет по экологии и охране окружающей среды (Валуев является его первым зампредом) работает над новым законопроектом в этой области:

«Сейчас мы [комитет] буквально осуществляем первые шаги в части либерализации оружия. Сюда входят аспекты по содержанию оружия, в том числе и увеличению срока владения им, а также провозу оружия через границу и аренду. Это нужно для того, чтобы охотничий туризм развивался и подпитывал эту отрасль».

Сегодня в России частные охотничьи угодья существуют, как правило, на деньги инвесторов. Сама охота практически не приносит денег, поэтому, если люди и уделяют время этому недешевому виду досуга, добавил Валуев, то только «из большой любви». На ней же держатся остатки охотничьих хозяйств.

Одним из документов, который Комитет по экологии и охране окружающей среды может упразднить, является охотничий билет. Он дает возможность обладателю купить гладкоствольное оружие, но не дает право называться охотником, подчеркнул собеседник «Политики Сегодня».

«Гладкоствольное оружие в России можно покупать только при наличии охотничьего билета. А получить его можно абсолютно бесплатно у государства, ведь в нашей стране он выдается в заявительном порядке. Получается, что статистика числа охотников по России может быть сильно завышена. То, что у тебя есть охотничий билет, еще не означает, что ты охотник. В стране много охотников на бумаге, но это всего лишь владельцы гладкоствольного оружия», — подытожил депутат Госдумы.

Из этой бюрократической тонкости вытекает глобальная проблема браконьерства. Люди имеют легкий доступ к оружию, после чего без соответствующих разрешений уходят в леса на незаконную охоту. Ранее глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин в интервью заявлял, что браконьерство стоит на первом месте среди преступлений в лесной сфере.

Из позитивных тенденций на рынке оружия участники международной выставки ORЁLEXPO-2020 отметили возросшую активность отечественных производителей. К примеру, концерн «Калашников» вывел на рынок порядка 40 новинок, которые раньше не производились и не позиционировались, сообщил первый заместитель гендиректора по операционной деятельности и производственной системе концерна Михаил Ненюков.

С 1 января 2021 года в России вступят в силу новые правила по хранению и ношению охотничьего оружия. Его можно будет хранить в течение пяти лет, а не трех, как было ранее. Также увеличат срок действия медицинской справки о состоянии здоровья охотника. Сейчас она выдается на один год, а с 1 января следующего года – на пять лет.

По состоянию на 1 октября 2020 года в России зарегистрировано 90 808 владельцев гражданского оружия, которым принадлежат 115 535 единиц.