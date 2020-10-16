Новый военный договор между Россией и Казахстаном подписан в Нур-Султане

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его казахстанский коллега Нурлан Ермекбаев подписали новый договор о военном сотрудничестве. Москва и Нур-Султан установили новые принципы совместной работы, сообщает РИА Новости.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его казахстанский коллега Нурлан Ермекбаев подписали новый договор о военном сотрудничестве. Москва и Нур-Султан установили новые принципы совместной работы, сообщает РИА Новости.

Обновление договора о военном сотрудничестве России и Казахстана происходит впервые с 1994 года. Основные положения прошлого документа были успешно реализованы, в новую редакцию включены актуальные формы взаимодействия оборонных ведомств. В том числе, Москва и Нур-Султан намерены совместными силами обеспечивать миротворческую деятельность и противодействовать угрозам региональной безопасности.

Также страны обязуются сохранять контакты в рамках подготовки военных специалистов, поставок вооружения и участия в международных учениях. В перспективе стороны намерены представить новую Программу стратегического партнерства.