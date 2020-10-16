14:33 16 Октября 2020Политика
Экс-главу Франции Саркози обвинили в создании преступного сообщества
Бывшему французскому лидеру Николя Саркози предъявили обвинения в участии в "преступном сообществе" по делу о предполагаемом финансировании его предвыборной кампании Ливией в 2007 году. Об этом сообщил телеканал BFMTV в пятницу, 16 октября.
Бывшему французскому лидеру Николя Саркози предъявили обвинения в участии в "преступном сообществе" по делу о предполагаемом финансировании его предвыборной кампании Ливией в 2007 году. Об этом сообщил телеканал BFMTV в пятницу, 16 октября.
По этому делу экс-президента Франции еще в 2018 году обвиняли в пассивной коррупции, нелегальном финансировании президентской кампании, а также в сокрытии ливийских госсредств.
Саркози тогда утверждал, что обвинения были выдвинуты бездоказательно, на основе заявлений бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи.