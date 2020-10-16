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14:33   16 Октября 2020
Политика

Экс-главу Франции Саркози обвинили в создании преступного сообщества

Экс-главу Франции Саркози обвинили в создании преступного сообщества

Бывшему французскому лидеру Николя Саркози предъявили обвинения в участии в "преступном сообществе" по делу о предполагаемом финансировании его предвыборной кампании Ливией в 2007 году. Об этом сообщил телеканал BFMTV в пятницу, 16 октября.

По этому делу экс-президента Франции еще в 2018 году обвиняли в пассивной коррупции, нелегальном финансировании президентской кампании, а также в сокрытии ливийских госсредств.

Саркози тогда утверждал, что обвинения были выдвинуты бездоказательно, на основе заявлений бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи.

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#франция #саркози #ливия

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