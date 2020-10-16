Эксперт оценил выгоду российских производителей от снижения курса рубля

Снижение курса рубля может нести дополнительную выгоду отечественным компаниям, стремящимся закрепить свое положение на иностранных рынках. О преимуществах текущей ситуации "Экономике сегодня" рассказал эксперт Борис Пивовар.

Снижение курса рубля может нести дополнительную выгоду отечественным компаниям, стремящимся закрепить свое положение на иностранных рынках. О преимуществах текущей ситуации "Экономике сегодня" рассказал эксперт Борис Пивовар.

Текущее положение рубля к доллару и евро действительно может оказать благоприятное влияние на российские производства. В беседе с Bloomberg министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о новых перспективах для компаний. Теперь они будут меньше полагаться на импорт, стремясь производить и реализовывать продукцию в пределах страны.

Заявление главы ведомства можно поддержать с точки зрения макроэкономики, сообщил старший преподаватель Кафедры управления бизнес-процессами Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента Борис Пивовар. У производства появляется больше возможностей конкурировать с заграничными конкурентами.

Прибыль также смогут увеличить отечественные компании с высоким экспортным потенциалом. Они продают товары за рубеж по валютным ценникам, однако при производстве и ведении бизнеса используют рубли. Сегодня у них есть возможность не только заработать, но и выгодно вложить средства для обновления своей технологической базы.