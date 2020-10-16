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14:32   16 Октября 2020
Экономика

Эксперт оценил выгоду российских производителей от снижения курса рубля

Эксперт оценил выгоду российских производителей от снижения курса рубля

Снижение курса рубля может нести дополнительную выгоду отечественным компаниям, стремящимся закрепить свое положение на иностранных рынках. О преимуществах текущей ситуации "Экономике сегодня" рассказал эксперт Борис Пивовар.

Текущее положение рубля к доллару и евро действительно может оказать благоприятное влияние на российские производства. В беседе с Bloomberg министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о новых перспективах для компаний. Теперь они будут меньше полагаться на импорт, стремясь производить и реализовывать продукцию в пределах страны.

Заявление главы ведомства можно поддержать с точки зрения макроэкономики, сообщил старший преподаватель Кафедры управления бизнес-процессами Факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента Борис Пивовар. У производства появляется больше возможностей конкурировать с заграничными конкурентами.

Прибыль также смогут увеличить отечественные компании с высоким экспортным потенциалом. Они продают товары за рубеж по валютным ценникам, однако при производстве и ведении бизнеса используют рубли. Сегодня у них есть возможность не только заработать, но и выгодно вложить средства для обновления своей технологической базы.

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#россия #производство #рубль #курсы валют

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