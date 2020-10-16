Время Меркель ушло. В Германии определились с преемниками канцлера

Социологические опросы показали, что в народном рейтинге лидируют «пониматель Путина», туркофоб и дипломат.

Премьер-министр Баварии и по совместительству глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер занимает первое место в рейтинге возможных кандидатов в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС. Видеть его главой ФРГ желает 52% всех жителей страны и 73% избирателей блока, следует из социологического опроса, заказанного немецкой медиакомпанией ARD.

Кажется, время «женской власти» в Германии прошло. Сдержанная на эмоции Ангела Меркель за год до парламентских выборов (после них депутаты выберут канцлера) уступает большинство национальных симпатий требовательному и жесткому руководителю Зедеру, но дело не только в политическом образе.

По-баварски консервативный глава предлагает решить проблемы, давно назревшие в немецком обществе. И электорату это импонирует, хоть о своих претензиях на пост канцлера политик пока не заявлял.

Миграционный вопрос

Зедер выступает против вступления Турции в Евросоюз, опасаясь еще большего притока турецких мигрантов. Хоть подавляющая доля трехмиллионной турецкой диаспоры родилась уже в Германии, интеграция этнических турок в немецкое общество прошла не совсем успешно. Кроме прочего, на это повлияли культурные и религиозные различия.

Премьер Баварии критиковал миграционную политику Меркель и требовал усилить защиту внешних границ Германии. Не стоит полагать, что построить стену от мигрантов — эксклюзивная идея одного американского президента: Зендер еще в 2015 году предлагал установить забор на границе с Австрией.

Политик далек от модного в современной Германии мультикультурализма. Он поддерживает запрет на ношение паранджи в стране и требует, чтобы мигранты тотально следовали правилам и ценностям немецкого общества. «При всем желании» в него невозможно интегрировать множество беженцев, впущенных в страну с подачи Меркель, полагает Зедер. А финансовые ресурсы, затрачиваемые на чужеземцев, лучше расходовать на немецких граждан.

«Один несовершеннолетний беженец обходится Германии дороже, чем немецкий пенсионер, проработавший 40 лет», — заявлял Зедер в 2017 году.

Безусловно, потенциальное избрание Зедера главой страны на выборах 2021 года не сулит ничего хорошего мигрантам с Ближнего Востока, проживающим в Германии. Ведь война в Сирии «когда-нибудь закончится», а значит, причина давать беженцам убежище исчезнет — и они вернутся на родину, говорит политик. Точнее, при Зедере их туда вернут. Пусть и не по обоюдному желанию.

Зеленый свет для России

В отличие от Меркель, Зедер сконцентрирован на внутренней, а не внешней политике, что уже ставит его в выигрышное положение перед «геополитическим канцлером». На международные темы он высказывается редко. Но метко: в сентябре советовал Берлину не торопиться с решением по «Северному потоку — 2» после инцидента с Алексеем Навальным, дождаться ответа от России и, прежде всего, думать о выгоде Германии в сотрудничестве с РФ.

«Нам нужно все принимать во внимание и постоянно думать, как соблюсти баланс между ценностями и интересами Германии», — говорил Зедер.

Соответствующее отношение к интересам Германии и подопечной ему Баварии Зедер продемонстрировал в январе этого года на встрече с российским президентом.

«Представители Баварии активно работают в России. Достаточно сказать, что каждая пятая немецкая компания, работающая в России, баварского происхождения, а более половины всех крупных германских инвестиций в российскую экономику организованы Баварией», — сказал Владимир Путин Зедеру.

Судя по ответу Зедера, дипломатический диалог Берлина и Москвы точно не ухудшится, если он станет канцлером. У Германии и России есть не только разногласия, но и общие ценности и интересы, подчеркнул на той встрече премьер Баварии. А экономическое сотрудничество с российскими регионами, особенно с Москвой, у Франкфурта очень хорошее.

Кто, если не Зедер? Другой премьер или миллионер

Зедер отнюдь не единственный, кто может «подвинуть» Меркель, занимающую пост канцлера вот уже 15 лет. На втором месте стоит Фридрих Мерц — его хотели бы видеть главой страны 26% граждан и 36% сторонников блока ХДС/ХСС.

Мерц давно метит на место Меркель. В партии характеризуют его как харизматичного оратора и блестящего аналитика. К тому же, в 2000-х годах Мерц был одним из самых популярных политиков Германии, но все же проиграл Меркель. Разочаровавшись в политике, он ушел в юридический бизнес, преуспел в нем и стал мультимиллионером. Но вновь вернулся на трибуны.

Как и Зенер, Мерц — консерватор. Он выступает за максимальную и обязательную интеграцию мигрантов в немецкое общество, поддерживает наращивание военной мощи страны и является «понимателем Путина» — с 2014 года в Германии появился неологизм «Putin-Versteher», обозначающий тех, кто публично пытается понять или объяснить в положительном контексте политику президента РФ.

«Германия и Европа должны пойти навстречу России и предпринимать все попытки, чтобы в 21 веке было больше точек соприкосновения», — заявил Мерц в феврале этого года.

Немецкие СМИ признают, что Мерц — прирожденный оратор, и на телеэкранах даст фору Меркель. В 2004 году у него были все шансы стать канцлером, но политик недооценил таланты Меркель в «закулисных интригах».

На третьем месте по результатам опроса находится Армин Лашет — премьер-министр крупнейшей немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. В ХДС он далеко не рядовой член, а заместитель председателя. И в его политическом подходе есть моменты, роднящие его с Зедером.

После референдума в Крыму о присоединении к РФ Лашет, вопреки резкой риторике Меркель, высказался за продолжение сотрудничества с Россией и против «антипутинского популизма». Он отмечал, что в его регионе более 1200 фирм вышли на российский рынок или инвестировали в страну.

После загадочного отравления Скрипалей, Лашет ответил на призыв Лондона «наказать Москву». Заявление вызвало громкий резонанс в СМИ.

«Если кто-то хочет заставить почти все страны НАТО проявить солидарность, не должен ли этот кто-то предъявить убедительные доказательства? Можно относиться к России как угодно, но я, изучая международное право, учился другому обхождению с государствами», — написал политик в Twitter.

В отличие от предыдущих двух политиков, отношения с иммигрантским сообществом у Лашета весьма теплые — он даже получил прозвище «Турецкий Армин».

Какие перспективы?

Независимо от электоральных симпатий по отношению к «кандидатам», избирать канцлера будут депутаты Бундестага, за которых немцы проголосуют в 2021 году. Предсказать решение германских парламентариев сложно.

Внутрипартийные отношения в блоке ХДС/ХСС, имеющем большинство в парламенте, весьма запутаны и противоречивы. Не менее влиятельной является и Социал-демократическая партия Германии, которая вряд ли захочет снова видеть на посту канцлера кого-то из правящей «христианской коалиции» — а социал-демократы остаются вторыми по численности в парламенте и вряд ли потеряют свои позиции через год. 91 место из 398 занимают парламентарии из тотально оппозиционной «Альтернативы для Германии», а ведь есть еще «Зеленые», «Левые» и «Свободная демократическая партия».

Но один вывод все-таки напрашивается: время правления фрау Меркель подходит к концу. И у немецких партий есть, что предложить избирателям: недостатка в опытных политических кадрах с интересными программами точно не наблюдается.