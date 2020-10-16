Президент России выступил за продление ДСНВ

Глава российского государства Владимир Путин 16 октября провел заседание Совета безопасности страны. На нем президент выступил с инициативой продлить Договор сокращения наступательных вооружений, рассказали в пресс-службе Кремля.

Глава российского государства Владимир Путин 16 октября провел заседание Совета безопасности страны. На нем президент выступил с инициативой продлить Договор сокращения наступательных вооружений, рассказали в пресс-службе Кремля.

По словам Путина, названный документ необходимо сохранить как минимум на один год. В этом случае не следует применять к договору какие-либо условия. Такой подход позволит организовать переговоры по СНВ-3.

Президент РФ распорядился донести до США его позицию. В качестве ответственного лица назначен глава МИД России Сергей Лавров. Путин надеется, что Вашингтон достаточно быстро предоставит ответ, который бы являлся сколько-нибудь значимым.