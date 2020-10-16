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14:26   16 Октября 2020
Политика

Президент России выступил за продление ДСНВ

Президент России выступил за продление ДСНВ

Глава российского государства Владимир Путин 16 октября провел заседание Совета безопасности страны. На нем президент выступил с инициативой продлить Договор сокращения наступательных вооружений, рассказали в пресс-службе Кремля.

По словам Путина, названный документ необходимо сохранить как минимум на один год. В этом случае не следует применять к договору какие-либо условия. Такой подход позволит организовать переговоры по СНВ-3.

Президент РФ распорядился донести до США его позицию. В качестве ответственного лица назначен глава МИД России Сергей Лавров. Путин надеется, что Вашингтон достаточно быстро предоставит ответ, который бы являлся сколько-нибудь значимым.

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