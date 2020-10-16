«Стратегия ничегонеделания». Украину спросят про марихуану, ЛДНР и ядерные бомбы

Стали известны все пять вопросов, которые украинский лидер задаст 25 октября гражданам.

В день региональных выборов на Украине, 25 октября, президент страны Владимир Зеленский предложит гражданам ответить на «пять важных вопросов». О каждом из них рассказал советник офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Власти намерены выяснить, как украинцы относятся к введению пожизненного заключения за коррупцию, созданию свободной экономической зоны в Донбассе, легализации марихуаны в медицинских целях, сокращению Верховной рады с 450 депутатов до 300 и денонсации Будапештского меморандума от 1994 года, когда Украина отказалась от ядерного наследия СССР в обмен на гарантии безопасности от Великобритании, США и России.

Для чего Зеленскому опрос?

Все вопросы направлены на то, чтобы привлечь внимание к президентской партии «Слуга народа» и своей персоне, считает завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Тем самым Зеленский хочет показать электорату заинтересованность в нуждах населения. И что они решают первоочередные интересы страны для того, чтобы улучшить ее благосостояние. Наверное, такой замысел был», — предположил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» политолог.

Однако Кошкин сомневается в том, что опрос поможет решить все назревшие на Украине проблемы. Солидарен с политологом и руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его словам, Зеленского не интересует настоящее мнение украинцев. Опрос, скорее, проводится для галочки.

«Все понятно. Поскольку у Зеленского и его партии нет всенародного украинского ответа, то он задаст им вопросы. По-моему, логично. Потому что вопрос не обязывает ни к чему. Зеленский получит какую-то статистическую выкладку. Но чем сложнее и противоречивей будут ответы людей, колебания, например, по поводу Донбасса, тем лучше для него, он сможет твердо и уверенно и дальше ничего не делать. Это будет его стратегическая победа», — не сомневается собеседник ПС.

Политические методы украинского лидера Колташов проиллюстрировал историей об австрийском полководце в империи Габсбургов Евгении Савойском.

«Он сказал как-то, что если уж полководец решил ничего не предпринимать, то самое лучшее средство к этому — затеять военный совет. Вот это ровно ситуация Зеленского. Коли уж ты не можешь ничего предпринять, никаких ответов у тебя для страны нет, никаких решений нет, и ты твердо решил ничего не предпринимать, то самое лучшее решение — провести всеукраинский опрос. Гениально. Это и логично, и стратегично, и эффективно с точки зрения решаемой тобой задачи», — иронизирует эксперт.

Таким образом Зеленский хочет расположить к себе украинцев, подчеркивая, что их мнение ему очень важно. Однако предпринимать конкретные шаги, исходя из желаний нации, не обязательно, а это очень удобная позиция, полагает Колташов.

«Здесь вообще целый фронт выгод вырисовывается. И все по методу принца Евгения Савойского. И не надо отчитываться о прежних действиях. Поскольку они упираются в принципиальные вопросы, решить которые глава государства без своего народа не может. И вот народ скажет. Я, конечно, сомневаюсь, что Зеленский вообще знает, кто такой Савойский, но его советники точно разбираются в методах "ничегонеделания"», — сказал собеседник ПС.

Подборка вопросов

Тема создания свободной экономической зоны в Донбассе — попытка изменить формат дискуссии, полагает Колташов. Речь идет о том, чтобы из состояния вооруженного спора перейти к политическому.

«Это просто способ уклониться от выполнения Минских соглашений, которые предполагают политическое возвращение Донбасса на Украину. Это абсолютно неприемлемо для майданного фронта сил, для его победителей. Потому что никаких ответов на вопросы, которые могут задать люди с Донбасса, у них нет, в том числе и у Зеленского. Но в рамках стратегии "ничегонеделания" ход правильный», — объяснил политэкономист.

Кроме того, глава Украины спросит у жителей, должна ли страна выйти из Будапештского меморандума. По нему, Киев отказался от ядерного оружия в обмен на гарантии своей целостности. По словам военного политолога Кошкина, это попытка «раздуть миф» о ядерной агрессии со стороны России, скрыв собственные проблемы.

«Эта идея культивируется на Украине многие годы. Она сопряжена с тем, что якобы они воюют с Россией — ядерным агрессором. Это позволяет иметь внешнего врага и на это списать все свои трудности, особенно в умении наладить жизнь внутри страны», — выразил мнение Кошкин.

По мнению эксперта, такой подход свойственен наиболее агрессивным украинским кругам, которые не хотят стабильности и мира, а больше озабочены обострением ситуации со своим соседом.

«Вот на что нацелено. Концентрация внимания на некоем внешнем враге, который является причиной всех внутренних неурядиц. Чистой воды манипулирование общественным мнением своего народа», — констатировал политолог.

Не поможет решить насущные проблемы украинцев и легализация марихуаны, считает Кошкин. Ранее такое же мнение «Политике Сегодня» выразил экс-мэр Екатеринбурга, основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. Он подчеркнул, что легализация медицинского каннабиса, будучи безответственным и популистским шагом, приведет к серьезным последствиям для Украины.

Всеукраинский опрос населения пройдет параллельно с региональными выборами. На них изберут областные и районные советы, равно как и глав территориальных общин. Выборы не состоятся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областях. Жители регионов смогут проголосовать только после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над границей между Украиной и Россией.