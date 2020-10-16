Соловьев ответил на слова Соболь о внесении его в санкционный список

Соратница блогера Алексея Навального и юрист ФБК (иноагент) Любовь Соболь заявила, что Запад должен внести журналиста Владимира Соловьева в санкционный список. Об этом она сказала в эфире канала "Дождь", сообщает Федеральное агентство новостей.

Соратница блогера Алексея Навального и юрист ФБК (иноагент) Любовь Соболь заявила, что Запад должен внести журналиста Владимира Соловьева в санкционный список. Об этом она сказала в эфире канала "Дождь", сообщает Федеральное агентство новостей.

В своем выступлении Соболь высказалась, в том числе о своих депутатских амбициях и личном отношении к санкциям, которые ЕС пытаются ввести из-за инцидента с Навальным. Она призвала распространить ограничительные меры на Соловьева, который выступает против политики Запада и владеет недвижимостью в одной из европейских стран.

Сотрудник издания ФАН попросил телеведущего прокомментировать высказывания соратницы Навального. Владимир Соловьев ответил, что не согласен с предложением Соболь, однако добавил, что она имеет право выказывать свои мысли, так как это является принципом демократии.