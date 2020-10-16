Названа причина разрыва сделки Тинькова и "Яндекса"

Предприниматель Олег Тиньков опубликовал письмо, в котором раскрыл причину отказа от продажи "Тинькофф банка".

Предприниматель Олег Тиньков опубликовал письмо, в котором раскрыл причину отказа от продажи "Тинькофф банка".

Российский предприниматель заявил, что ни "Яндексу", ни МТС его компания принадлежать не будет. Тиньков объяснил, что первоначально речь шла о совместном проекте, слиянии и расширении клиентской базы. Однако позже представители "Яндекса" заговорили о покупке бизнеса.

"По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить "Тинькофф", со всеми вытекающими негативными последствиями для нас", — подчеркнул бизнесмен.

В своем письме Олег Тиньков нелестно высказался об IT-компании и заявил, что именно он купит "Яндекс", а не они — его банк.