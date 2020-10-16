Трамп почти догнал Иисуса Христа по популярности в мире

Популярнее президента США Дональда Трампа только Иисус Христос. Об этом заявил президент на предвыборном митинге в штате Северная Каролина, передает телеканал "Звезда".

Популярнее президента США Дональда Трампа только Иисус Христос. Об этом заявил президент на предвыборном митинге в штате Северная Каролина, передает телеканал "Звезда".

Американский глава рассказал, что кто-то назвал его самым знаменитым человеком в мире. В ответ он сказал, что Иисус Христос более знаменит и лидирует с большим отрывом.

Северная Каролина считается самым религиозным и консервативным штатом в стране. Большая часть его жителей поддерживает президента.

Трамп после выздоровления начал проводить предвыборные митинги в разных штатах. Во время выступлений он критикует кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Президентские выборы пройдут в США 3 ноября 2020 года.