Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также российский лидер поднял вопрос договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Соответствующая информация была представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым", — отметил Песков.

Кроме того, участники совещания обсудили текущие вопросы внутрироссийской повестки дня.