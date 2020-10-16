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14:03   16 Октября 2020
Политика

Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Нагорном Карабахе

Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Также российский лидер поднял вопрос договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Соответствующая информация была представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым", — отметил Песков.

Кроме того, участники совещания обсудили текущие вопросы внутрироссийской повестки дня.

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