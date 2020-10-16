Выход РФ из трехсторонней группы по МН17 обернется ожидаемыми последствиями

Выход из расследования авиакатастрофы не несет никаких дополнительных рисков для Москвы, считает политолог Александр Асафов.

Россия выходит из трехсторонней группы по расследованию крушения рейса МН17, заявили в МИД РФ. Такое решение не несет никаких дополнительных рисков для Москвы, уверен политолог Александр Асафов. В интервью телеканалу «Царьград» он не исключил, что против России выдвинут очередные беспочвенные обвинения.

В частности, российское внешнеполитическое ведомство сообщило о невозможности дальнейшего участия России в консультациях по авиакатастрофе с участием Австралии и Нидерландов. Свою позицию МИД РФ объяснил тем, что нидерландские власти даже не пытаются вести объективное расследование, стремясь лишь бездоказательно возложить ответственность за трагедию на РФ.

По словам Асафова, характер проводящихся в рамках следствия мероприятий указывает, что расследования как такового не проходит. А значит Москва ничего не теряет, отказываясь от дальнейшего участия в происходящем.

«Вся эта группа, которая изучает, в основном, различные материалы из интернета, занимается деятельной работой по доказательству "вины" России. То есть по притягиванию за уши этой версии и перевода ее в такое уже устойчивое обвинительное заключение», — объяснил политолог.

При этом он напомнил, что до сих пор не допрошены многие свидетели авиакатастрофы, не запрошены данные спутников, нет никаких данных по переговорам диспетчеров, а также не учтено мнение Малайзии.

«Просто мы перестаем участвовать в этом спектакле в роли статиста. Соответственно, нас не интересуют в дальнейшем выводы этой так называемой следственной группы, — подчеркнул политолог. — После вступления в силу изменений Конституции любые ее решения не являются для нас юридическим приматом».

Теперь в России конституционно закреплено верховенство национального права над международным, напомнил Асафов.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В данном регионе к тому моменту уже несколько месяцев продолжался военный конфликт между ополчением Донецкой Народной Республики и Вооруженными силами Украины. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Несмотря на то, что именно Киев не закрыл воздушное пространство над зоной активных боевых действий для гражданской авиации, украинские власти поспешили бездоказательно обвинить в трагедии донецких ополченцев и Россию. Москва неоднократно на разных уровнях заявляла о своей невиновности и предлагала активную помощь в расследовании, однако международная следственная группа отказывается принимать во внимание российские аргументы.