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13:44   16 Октября 2020
Происшествия

Скончался экс-басист рок-группы AC/DC Пол Мэттерс

Скончался экс-басист рок-группы AC/DC Пол Мэттерс

Бывший бас-гитарист рок-группы AC/DC Пол Мэттерс скончался. Об этом сообщает The Independent. Информация появилась 16 октября. Причина смерти музыканта пока не сообщается.

Мэттерс выступал в составе коллектива в 1975 году. Он принял участие в нескольких концертах, а также в туре по Австралии. Гитариста выгнали из группы прямо во время гастролей. С тех пор он перестал заниматься музыкой. Его место в AC/DC занял Марк Эванс.

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#умер #мэттерс #ac/dc

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