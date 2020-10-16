Скончался экс-басист рок-группы AC/DC Пол Мэттерс

Бывший бас-гитарист рок-группы AC/DC Пол Мэттерс скончался. Об этом сообщает The Independent. Информация появилась 16 октября. Причина смерти музыканта пока не сообщается.

Бывший бас-гитарист рок-группы AC/DC Пол Мэттерс скончался. Об этом сообщает The Independent. Информация появилась 16 октября. Причина смерти музыканта пока не сообщается.

Мэттерс выступал в составе коллектива в 1975 году. Он принял участие в нескольких концертах, а также в туре по Австралии. Гитариста выгнали из группы прямо во время гастролей. С тех пор он перестал заниматься музыкой. Его место в AC/DC занял Марк Эванс.