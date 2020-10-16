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13:37   16 Октября 2020
Общество

Член ОП РФ: цензура Facebook и Google направлена против российских СМИ

Член ОП РФ: цензура Facebook и Google направлена против российских СМИ

Различные точки зрения должны быть представлены в Сети, поэтому необходимо бороться с цензурой американских платформ Facebook и Google. Об этом заявил член ОП РФ и юрист Артем Кирьянов, пишет Федеральное агентство новостей.

Западные сайты блокируют контент выборочно, делая выбор в пользу государственных СМИ и некоторых граждан. Это является противодействием масс-медиа, открыто выражающим свою точку зрения. Соглашаться с ней не нужно, но она должна быть предоставлена, отметил Кирьянов.

"Это неприкрытое противодействие СМИ, которые высказывают свою позицию", — поделился мнением юрист.

Эксперты зафиксировали порядка семи случаев цензуры относительно российских СМИ на интернет-ресурсах Запада. Однако запрещенный контент не всегда подвергается блокировке администрацией YouTube. С такой ситуацией нужно бороться. О своих правах заявляют практически все государства мира. Иностранные компании должны соблюдать законодательство РФ, подчеркнул эксперт.

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