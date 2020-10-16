Названы сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Евросоюзе

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в странах Европы весной-летом 2021 года. Об этом сообщил исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Рази.

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в странах Европы весной-летом 2021 года. Об этом сообщил исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Гвидо Рази.

Масштабы пандемии серьезно сократятся примерно через год, заявил эксперт. Жители большинства стран мира, в том числе России, продолжают бороться с коронавирусной инфекции. Региональные власти РФ вводят меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Среди них — соблюдение режима самоизоляции для пожилых граждан, а также ношение масок и перчаток в местах большого скопления людей и общественном транспорте.

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей вакцину против COVID-19. Препарат способен защищать организм человека в течение двух лет после вакцинации, считают эксперты. Сейчас препарат проходит стадию пострегистрационных исследований на добровольцах.