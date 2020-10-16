Теща Картрайта потеряла сознание на суде по делу об убийстве рэпера

Матери Марины Кохал, которая подозревается в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта, стало плохо во время судебного заседания в Санкт-Петербурге.

Матери Марины Кохал, которая подозревается в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта, стало плохо во время судебного заседания в Санкт-Петербурге.

Теще расчлененного в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта Елене Кохал в зале суда пришлось вызывать скорую из-за того, что ей стало плохо и она потеряла сознание, сообщает РЕН ТВ. По решению суда заседание перенесли на 72 часа, также было решено продлить срок задержания Кохал.

Следствие считает, что Елена Кохал принимала участие в расчленении тела певца, которое совершила ее дочь. Однако у следователей пока не хватает доказательств, чтобы арестовать женщину