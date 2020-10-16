Додон намерен сделать русский язык обязательным предметом

Русский язык должен стать обязательным предметом в школах республики Молдова. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, передает РИА Новости.

Русский язык должен стать обязательным предметом в школах республики Молдова. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, передает РИА Новости.

Глава государства считает, что у русского языка особый статус и документооборот в республике происходит на двух языках. Он отметил, что решение снять язык с обязательной учебной программы было ошибочно. Додон отметил, что ранее дети учили два иностранных языка — русский и еще один на выбор. Также он считает, что знание этого дополнительного языка поможет гражданам в жизни.

Правительство Молдавии в 2014 утвердило новый Кодекс об образовании. С того момента русский перестал быть обязательным в школах. В 2018 году Конституционный суд признал закон о функционировании языков устаревшим. Он был принят еще во времена СССР.