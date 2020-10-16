Кремль: у правоохранителей РФ отсутствуют претензии к Тихановской

Российские правоохранительные органы не имеют никаких претензий к экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Российские правоохранительные органы не имеют никаких претензий к экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля объяснил, что у МВД России есть обязательства перед белорусскими коллегами в рамках единой системы розыска.

"Наши правоохранители уже сделали заявление, если вы помните, на прошлой неделе. У наших правоохранителей никаких вопросов к госпоже Тихановской нет", — сказал пресс-секретарь.

Также Песков отметил, что объявление Тихановской в розыск белорусскими правоохранителями не попадает под политическое преследование.