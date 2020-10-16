Украина сыграет балканскую роль накануне большой мировой войны

По мнению политолога, ни одна страна не хочет политического развала Украины.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала «Перший козацький» заявил, что распад Украины может повлечь за собой серьезные геополитические последствия. По мнению специалиста, они отразятся на всем мире. Именно поэтому ни одна страна не заинтересована в политическом «уничтожении» Киева.

«Внешние игроки пытаться в большей и меньшей мере управлять здесь какими-то экономическими и политическими процессами в силу своих интересов, которые появляются на этой территории. Но в то же время, никто из них не заинтересован в распаде страны. Распад и раздел Украины в случае распада по своим геополитическим последствиям означает крах всей мировой системы, которая выстраивалась после Второй мировой войны», — цитирует Бортника издание «ПолитНавигатор».

Политолог обратил внимание, что Украина вполне может отыграть роль Балкан перед Первой мировой войной, ведь на территории страны переплетены множество интересов. Борьба за контроль над государством действительно идет, подтвердил Бортник, но никаких разговоров о распаде Украины не ведется. Эксперт увидел в событиях в Киеве «молдавский сценарий».

«Россия своих целей в Украине достигла очень дорогой ценой, крайне дорогой экономической и политической ценой – ни Украина, ни Грузия членами ЕС в ближайшее время не станут, и базовая цель российская здесь достигнута», — заключил эксперт.

«Политика Сегодня» уже писала, как Украина пригрозила Москве «потоком гробов», если та решит развязать с Киевом полномасштабный военный конфликт. Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос в интервью заявил, что Россия уходит от полномасштабного конфликта с Украиной, потому что боится ее.