13:08 16 Октября 2020Общество
Динамика распространения COVID-19 находится под контролем
Эпидемия COVID-19 в России распространяется очень быстро, однако ситуация остается под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 16 октября.
Эпидемия COVID-19 в России распространяется очень быстро, однако ситуация остается под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 16 октября.
Песков отметил, что в Кремле обеспокоены активным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
Пресс-секретарь добавил, что правительство принимает все необходимые меры, чтобы сподвигнуть россиян к соблюдению строгих мер предосторожности.