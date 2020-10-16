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13:08   16 Октября 2020
Общество

Динамика распространения COVID-19 находится под контролем

Динамика распространения COVID-19 находится под контролем

Эпидемия COVID-19 в России распространяется очень быстро, однако ситуация остается под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 16 октября.

Песков отметил, что в Кремле обеспокоены активным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Пресс-секретарь добавил, что правительство принимает все необходимые меры, чтобы сподвигнуть россиян к соблюдению строгих мер предосторожности.

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#песков #кремль #COVID-19

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