Динамика распространения COVID-19 находится под контролем

Эпидемия COVID-19 в России распространяется очень быстро, однако ситуация остается под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 16 октября.

Эпидемия COVID-19 в России распространяется очень быстро, однако ситуация остается под контролем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 16 октября.

Песков отметил, что в Кремле обеспокоены активным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Пресс-секретарь добавил, что правительство принимает все необходимые меры, чтобы сподвигнуть россиян к соблюдению строгих мер предосторожности.