Пушков: Карабах может стать примером выхода из «бескомпромиссной схватки»

Между Арменией и Азербайджаном в карабахском вопросе нет ни намека на компромисс, уверен сенатор.

Между Арменией и Азербайджаном в карабахском вопросе нет ни намека на компромисс, а прочерченные Ереваном и Баку «красные линии» взаимно уничтожают друг друга. Если военный конфликт не удастся решить силовым путем, то Карабах может стать еще одним примером отложенного решения.

Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя недавние заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ранее Никол Пашинян в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» заявил, что право Нагорного Карабаха на самоопределение является той красной линией, которую Армения не может перешагнуть. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев со своей стороны подчеркнул, что Баку никогда не согласится признать независимость Карабаха.

В Telegram-канале Алексей Пушков отметил, что в Нагорном Карабахе произошло столкновение двух важнейших базовых принципов международного права: территориальной целостности и права на самоопределение. И в условиях этого парадокса ООН ничего не может сделать.

Ранее, по его словам, торжество права на самоопределение и сохранение территориальной целостности обеспечивалось путем применения силы или через гражданскую войну.

Например, военный блок НАТО обеспечил его соблюдение для Косово, развязав войну против Югославии. ООН до сих пор не признала независимость балканской республики. В то же время, Альянс отрицает право на самоопределение в вопросе Абхазии и Южной Осетии, напомнил сенатор. Получается, что в каждом отдельном случае приоритет каждого из этих двух принципов обеспечивается соотношением сил.

«Возможно также отложенное решение вопроса – в том случае, когда разрешение силовым путем невозможно или блокируется более сильными державами, как, скажем, в случае с Приднестровьем. Карабах может вновь стать примером такого отложенного решения», — предположил он в заключение.

Напомним, обострение военного конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября 2020 года. Власти Армении и Азербайджана объявили военное положение и мобилизацию.

10 октября Армения и Азербайджан по инициативе России впервые вступили в переговоры, в ходе которых было заключено соглашение о перемирии. Однако спустя несколько дней обе воюющие стороны заявили о нарушении противником перемирия.