Греция прокомментировала договоренности по Нагорному Карабаху

Греция обеспокоена несоблюдением московских договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил глава греческого МИД Никос Дендиас.

Греция обеспокоена несоблюдением московских договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил глава греческого МИД Никос Дендиас.

Глава греческого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Афины наблюдают за процессом в Карабахе и поддерживают соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто в Москве. По словам Дендиаса, решить карабахский вопрос можно только за столом переговоров при участии Минской группы ОБСЕ.