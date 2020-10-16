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12:56   16 Октября 2020
Политика

Греция прокомментировала договоренности по Нагорному Карабаху

Греция прокомментировала договоренности по Нагорному Карабаху

Греция обеспокоена несоблюдением московских договоренностей по Нагорному Карабаху, заявил глава греческого МИД Никос Дендиас.

Глава греческого внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Афины наблюдают за процессом в Карабахе и поддерживают соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто в Москве. По словам Дендиаса, решить карабахский вопрос можно только за столом переговоров при участии Минской группы ОБСЕ.

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