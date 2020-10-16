Авиакомпании США возобновляют полеты над Симферополем

Власти США сняли запрет на полеты американских авиакомпаний в зоне воздушной ответственности Симферополя, который был введен в 2014 году.

Власти США сняли запрет на полеты американских авиакомпаний в зоне воздушной ответственности Симферополя, который был введен в 2014 году.

Такие действия очень типичны для американцев. В большинстве случаев здесь важную роль сыграли экономические факторы, пишет телеканал "360". Ведь, огибая Крым, американцы тоже понесли ущерб, считает сенатор Владимир Джабаров.

Запрет на полеты в отдельных районах Крыма истекает 27 октября 2020 года. Изменение условий воздушного пространства и связанное с этим снижение уровня опасности для гражданской авиации США считаются основными причинами снятия запрета, подчеркивает Управление гражданской авиации (FAA).

Вместе с тем запрет на полеты над Днепром был продлен до 27 октября 2021 года в связи с потенциальной опасностью для гражданской авиации от продолжающихся военных действий на востоке Украины.