Мать Марины Кохал доставили в Смольнинский суд для избрания меры пресечения

Мать Марины Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта, в Петербурге, доставили в Смольнинский суд. Об этом 16 октября сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

Мать Марины Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта, в Петербурге, доставили в Смольнинский суд. Об этом 16 октября сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

По словам адвоката Дмитрия Размустова, следствие не исключает, что теща убитого Елена Кохал может быть причастна к сокрытию улик. Обвинение настаивает на аресте Кохал-старшей, однако доказательства ее вины пока не появились.

Тело Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля в его квартире в Петербурге. Обвиняемую в убийстве супругу рэпера Марину Кохал задержали по ст. 91 УПК.