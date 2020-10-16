Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:53   16 Октября 2020
Происшествия

Мать Марины Кохал доставили в Смольнинский суд для избрания меры пресечения

Мать Марины Кохал доставили в Смольнинский суд для избрания меры пресечения

Мать Марины Кохал, которую обвиняют в убийстве мужа, рэпера Энди Картрайта, в Петербурге, доставили в Смольнинский суд. Об этом 16 октября сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

По словам адвоката Дмитрия Размустова, следствие не исключает, что теща убитого Елена Кохал может быть причастна к сокрытию улик. Обвинение настаивает на аресте Кохал-старшей, однако доказательства ее вины пока не появились.

Тело Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля в его квартире в Петербурге. Обвиняемую в убийстве супругу рэпера Марину Кохал задержали по ст. 91 УПК.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#убийство #Энди Картрайт #Кохал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров