Валуев считает, что бюрократия убивает охоту в России

По мнению депутата Госдумы, желание выйти в лес с ружьем пропадает после заполнения бумажек.

В России угас интерес к охоте. Об этом заявил директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ Дмитрий Капранов.

При существующем разнообразии оружия и различных аксессуаров для охоты, хобби у россиян вошло в список «необязательных интересов», от которых решили отказаться в «трудные времена», объяснил чиновник.

Депутат Госдумы РФ и заядлый охотник Николай Валуев объяснил падение спроса на экстремальное развлечение совсем другими причинами. Парламентарий уверен, что сейчас желание выйти в лес у любителей охоты отбивает только затяжная бумажная волокита.

«Причины очень простые: сегодня содержание оружия, его перерегистрация и сама охота для многих любителей стали или дороги, или невозможны из-за сложнейшей процедуры переоформления. Ее нужно упрощать. Также совсем пропала процедура обучения и привлечения новых охотников в эту среду», — заявил Валуев.

Капранов обратил внимание на то, что у большинства россиян оружие вызывает скорее отрицательные эмоции, однако парламентарий против того, чтобы образ охотника ассоциировался с негативом.

«Это никакого отношения к людям, которые хотят заниматься охотой, не имеет. Это совершенно разные вещи», — категоричен депутат.

Дмитрий Капранов заявил о падении интереса к охоте в рамках открывшейся в московском Гостином дворе международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO-2020. Директор департамента Минпромторга РФ подчеркнул, что сейчас в России появляются новые модели охотничьего оружия.

Выставка ORЁLEXPO-2020 продлится до 18 октября 2020 года.