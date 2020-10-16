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12:36   16 Октября 2020
Политика

Трамп готов сложить полномочия президента США

Трамп готов сложить полномочия президента США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трампа заявил о готовности к передаче власти, однако выразил надежду на успешный исход выборов. Об этом он сообщил на встрече с избирателями, трансляция которой велась телекомпанией NBC, пишет ТАСС.

Встреча американского лидера с избирателями прошла вечером 15 октября в Майами. Трамп отметил, что хотел бы мирной передачи власти в случае неудачи на выборах.

"Но в идеале я не хочу передачи (власти — Прим. ред.), поскольку хочу победить", — добавил глава США.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября. Трамп баллотируется на второй срок от Республиканской партии. Его соперник Джо Байден представляет демократов.

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#сша #выборы #трамп

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