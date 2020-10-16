12:36 16 Октября 2020Происшествия
Эксгумация жертв геноцида в годы ВОВ началась в Ростовской области
Специалисты приступили к эксгумации останков погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) на территории Ростовской области, передает издание "Интерфакс-Россия".
Специалисты приступили к эксгумации останков погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) на территории Ростовской области, передает издание "Интерфакс-Россия".
Массовое захоронение мирных жителей обнаружено на территории Миллеровского района региона. По предварительным данным, найдены останки жертв геноцида в годы ВОВ. Следователи назначили проведение медико-криминалистических экспертиз, сообщает сетевое издание "Интерфакс".
В следственном управлении СКР по Ростовской области сообщили, что будут проведены молекулярно-генетические исследования останков. По результатам проверки макромолекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) погибших будут поставлены на учет в базу данных геномной информации.