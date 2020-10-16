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12:36   16 Октября 2020
Происшествия

Эксгумация жертв геноцида в годы ВОВ началась в Ростовской области

Эксгумация жертв геноцида в годы ВОВ началась в Ростовской области

Специалисты приступили к эксгумации останков погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) на территории Ростовской области, передает издание "Интерфакс-Россия".

Массовое захоронение мирных жителей обнаружено на территории Миллеровского района региона. По предварительным данным, найдены останки жертв геноцида в годы ВОВ. Следователи назначили проведение медико-криминалистических экспертиз, сообщает сетевое издание "Интерфакс".

В следственном управлении СКР по Ростовской области сообщили, что будут проведены молекулярно-генетические исследования останков. По результатам проверки макромолекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) погибших будут поставлены на учет в базу данных геномной информации.

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#жертвы #вов #останки

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