Эксгумация жертв геноцида в годы ВОВ началась в Ростовской области

Специалисты приступили к эксгумации останков погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) на территории Ростовской области, передает издание "Интерфакс-Россия".

Специалисты приступили к эксгумации останков погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) на территории Ростовской области, передает издание "Интерфакс-Россия".

Массовое захоронение мирных жителей обнаружено на территории Миллеровского района региона. По предварительным данным, найдены останки жертв геноцида в годы ВОВ. Следователи назначили проведение медико-криминалистических экспертиз, сообщает сетевое издание "Интерфакс".

В следственном управлении СКР по Ростовской области сообщили, что будут проведены молекулярно-генетические исследования останков. По результатам проверки макромолекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) погибших будут поставлены на учет в базу данных геномной информации.