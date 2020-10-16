12:33 16 Октября 2020Политика
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям из-за строительства Крымского моста
Швейцария ввела санкции против России из-за строительства Крымского моста. Ранее ограничительные меры приняли страны Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.
Швейцария ввела санкции против России из-за строительства Крымского моста. Ранее ограничительные меры приняли страны Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующий документ появился на интернет-портале Государственного секретариата экономики страны. В санкционный список попали два гражданина РФ и четыре российские фирмы, участвовавшие в возведении железной дороге на мосту. Антироссийские меры начали действовать 15 октября.
В государственном ведомстве подчеркнули, что речь идет о "модификации" постановления шведского правительства от 2 апреля 2014 года. Документ запрещает проводить экспортно-импортные и финансовые операции, связанные с Крымом и Севастополем.