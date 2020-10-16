Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям из-за строительства Крымского моста

Швейцария ввела санкции против России из-за строительства Крымского моста. Ранее ограничительные меры приняли страны Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.

Швейцария ввела санкции против России из-за строительства Крымского моста. Ранее ограничительные меры приняли страны Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующий документ появился на интернет-портале Государственного секретариата экономики страны. В санкционный список попали два гражданина РФ и четыре российские фирмы, участвовавшие в возведении железной дороге на мосту. Антироссийские меры начали действовать 15 октября.

В государственном ведомстве подчеркнули, что речь идет о "модификации" постановления шведского правительства от 2 апреля 2014 года. Документ запрещает проводить экспортно-импортные и финансовые операции, связанные с Крымом и Севастополем.