Заточенная в туалете многодетная мать голодала больше года

Житель Индии запер жену в туалете и долгое время морил ее голодом. Женщина сильно истощала, ей понадобилась помощь медиков. В заточении она провела 18 месяцев, пишет издание Daily Mail.

Житель Индии запер жену в туалете и долгое время морил ее голодом. Женщина сильно истощала, ей понадобилась помощь медиков. В заточении она провела 18 месяцев, пишет издание Daily Mail.

Жительницу индийского города Панипат освободили из "туалетной тюрьмы", где она провела больше года. Как оказалось, муж запер женщину в уборной и практически не кормил ее, сообщеет Daily Mail.

Полицейские узнали о случившемся от местных жителей, которые поведали им шокирующую историю. Прибывшие в квартиру правоохранители обнаружили там мать троих детей, она лежала на полу в туалете. Выяснилось, что супруг не выпускал ее из помещения 18 месяцев. Более того, он редко приносил ей воду и еду.

"Заключенная" была очень слаба и даже не могла самостоятельно ходить. Ее отвезли в больницу, вскоре потерпевшую забрали родственники. Мужчину арестовали. Он объяснил свой поступок тем, что жена якобы страдала психическим расстройством, при этом подтверждающих документов он предоставить не смог.