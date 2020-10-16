В Госдуме РФ напомнили о безопасности полетов над Крымом

Власти США приняли решение с конца октября восстановить полеты гражданских самолетов над Крымским полуостровом. Событие для РИА Новости прокомментировал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек.

Власти США приняли решение с конца октября восстановить полеты гражданских самолетов над Крымским полуостровом. Событие для РИА Новости прокомментировал депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек.

Весь мир убедился, что Россия оперативно и в жесткой форме пресекает любые провокации с украинской стороны в Крыму. То есть РФ в полной мере обеспечивает безопасность собственного воздушного пространства и перемещающихся в его пределах самолетов, пишет издание.

Парламентарий добавил, что с 2014 года США проводили соответствующий мониторинг в связи с крушением рейса MH17. Белый дом понял, что Москва способна предупреждать подобные ситуации.

Бальбек также считает, что американцы руководствовались коммерческой составляющей. Речь идет об экономии топлива за счет полета по коротким маршрутам, проходящим через Крымский полуостров.