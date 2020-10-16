США признали Крым частью России с оговоркой

Американская гражданская авиация начнет летать в безопасном воздушном пространстве Крыма.

В США пришли к выводу, что в небе над Крымом самолетам ничего не угрожает. Федеральное авиационное управление страны (англ. — Federal Aviation Administration, FAA) постановило, что в «районе полетной информации Симферополя» (так официально называется воздушное пространство над полуостровом) американская гражданская авиация может летать без ограничений.

В 2014 году европейская организация по безопасности аэронавигации запретила полеты в Крым, в США ввели аналогичный запрет. Сейчас в американском авиационном управлении уверены, что открыть небо над Крымом удалось благодаря действиям Украины, которая «снизила уровень опасности для гражданской авиации». России же на небесной карте отвели роль агрессора:

«Россия в обозримом будущем продолжит предъявлять незаконные территориальные претензии и поддерживать наличие конкурентного поставщика аэронавигационных услуг. Украина продемонстрировала твердую приверженность принятию надлежащих мер по минимизации оставшихся рисков для безопасности полетов», — сообщает FAA.

Отдельным пунктом американские чиновники прописали статус Крыма. В США его по-прежнему не признают частью России и обращают внимание, что снятие запрета на полеты в районе полетной информации Симферополя не стоит расценивать, как признание принадлежности полуострова к РФ.

Однако директор Международного некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» Валерий Коровин скептически отнесся к такой позиции FAA. Политолог заверил, что Федеральное авиационное управление попыталось завуалировать свою настоящую позицию в лучших традициях американской дипломатии:

«Оговорка [что Крым не является территорией России — прим. ред.] допущена для того, чтобы дезавуировать логический вывод. Если над территорией России летать безопасно, то и над Крымом летать безопасно — это их логика. Ее и так все понимают, и чтобы снять все обвинения FAA специально добавили оговорку, как они это делают всегда. К примеру, утверждали, что система европейской ПРО не направлена против России. Но все же понимают, что направлена. Это то же самое».

В Федеральном авиационном управлении США также отметили, что пока не будут разрешать полеты над территорией Восточной Украины, где продолжается вооруженное столкновение. Коровин объяснил, что такая позиция связана, в частности, и с трагедией 17 июля 2014 года.

В тот день пассажирский Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии» летел рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, но разбился в Донецкой области. Погибли 298 человек. По версии следственной группы, в которую вошли Нидерланды, Бельгия, Австралия, Малайзия и Украина, самолет сбили, и «причастна» к этому именно Россия.

Впрочем, крупные мировые державы, в том числе и США, не торопятся делать такой вывод, сказал политолог. После катастрофы Вашингтон боится запускать пассажирские рейсы над Украиной, но с полной готовностью делает это над безопасной территорией российского Крыма.

«После крушения "Боинга", стало опасно летать над Украиной. Поэтому над ней и не летают, а над Крымом летают, потому что это безопасная территория России. Но открыто они это не скажут, продолжая на официальном уровне поддерживать своего партнера – Украину. Это просто риторическая игра. Донбасс пока не признают за Россией, в США надеются побороться за эту территорию с помощью ВСУ. А с Крымом уже все понятно», — добавил эксперт.

По мнению Коровина, поддержка Украины для Вашингтона ничего не стоит и является «дипломатическим реверансом» со стороны США, который помогает поддерживать контакт с Киевом.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.

Запрет на полеты в районы полетной информации Днепра (воздушное пространство над Донбассом) будет действовать до 27 октября 2021 года. Такое решение FAA объяснило сохранением потенциальной «опасности для гражданской авиации» в связи с продолжающимся конфликтом на востоке Украины.