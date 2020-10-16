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12:02   16 Октября 2020
Экономика

Стоимость "Фавипиравира" составит 100 рублей за одну таблетку

Стоимость "Фавипиравира" составит 100 рублей за одну таблетку

Стоимость препарата для лечения коронавирусной инфекции, "Фавипиравира", после регистрации составит 100 рублей за одну таблетку. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в Федеральной антимонопольной службе России.

Отмечается, что ФАС согласовала предельную отпускную цену первым двум фармацевтическим компаниям, производящим препарат, пишет ТАСС.

Таким образом, стоимость упаковки "Фавипиравира" из 50 таблеток составит 5500 рублей.

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#фас #COVID-19 #"Фавипиравир"

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