Стоимость "Фавипиравира" составит 100 рублей за одну таблетку

Стоимость препарата для лечения коронавирусной инфекции, "Фавипиравира", после регистрации составит 100 рублей за одну таблетку. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в Федеральной антимонопольной службе России.

Стоимость препарата для лечения коронавирусной инфекции, "Фавипиравира", после регистрации составит 100 рублей за одну таблетку. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили в Федеральной антимонопольной службе России.

Отмечается, что ФАС согласовала предельную отпускную цену первым двум фармацевтическим компаниям, производящим препарат, пишет ТАСС.

Таким образом, стоимость упаковки "Фавипиравира" из 50 таблеток составит 5500 рублей.